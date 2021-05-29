Чем подкрепиться во время длительной прогулки: список полезных перекусов

29 мая 2021 , 08:11
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Источник:

инстаграм Нади Андреевой

С приходом тепла мы начинаем дольше гулять. И не всегда есть возможность вернуться домой на обед. Поэтому предлагаем брать на прогулку полезные перекусы. Какие именно – читайте далее в нашем материале.

Как советует нутрициолог Надя Андреева, готовьте заранее перекусы для длительных прогулок и пикников. Это очень важный момент, о котором стоит позаботиться. Иначе проголодавшись в парке или на улице, вы, скорее всего, купите что-то готовое в магазине. А это – не всегда здоровая пища.

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Чем можно перекусить во время прогулки

  • Гречневое молоко, взбитое с черникой, орехи и бутерброд.
  • Перепелиные яйца, огурцы, чипсы из водорослей и миндальное молоко.
  • Яблоки, морковь и ореховый урбеч.
  • Домашний хлеб, салат и нарине из козьего молока.
  • Шоколадная паста и хлеб.
  • Ягоды и орехи.
  • Козий сыр и овощи.
  • Хумус с овощами.
  • Маффины с овощами с нутовой муки.
  • Чечевичные лепешки с козьим сыром или хумусом.

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Автор: Назарій Сорока