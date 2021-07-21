Що потрібно робити для схуднення: прості кроки, які підійдуть кожному

Якщо ви вирішили знизити вагу і позбутися від зайвих кілограмів, слід грамотно підійти до процесу. Це допоможе уникнути помилок, які призводять до зривів.

Худнути потрібно тоді, коли ви готові робити це правильно. Що слід врахувати – розповіла нутриціологиня та фітнес-експертка Катерина Медушкіна.

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Як правильно схуднути

Не можна голодувати

Якщо ви вирішили худнути, не слід голодувати. Ця схема не працює – згодом вага повернеться.

Не слухайте поради

Коли вирішуєш схуднути, з'являється багато порадників – подруги, мама й ін. Їм можна подякувати, але діяти по науці.

Харчування має бути різноманітним

Тушкуй, вари, запікай, смаж (без олії). Їж всі види круп, м'яса і риби, фруктів і овочів. Тобі можна і горіхи, й масло, сири, ароматний хліб! Якщо ти себе обмежиш – будеш думати тільки про те, чого б "незвичайного" з'їсти й не протримаєшся більше як тиждень,

– зазначила Катерина Медушкіна.

Готувати багато і часто необов'язково

Все можна готувати заздалегідь, виділивши для цього лише кілька годин на вихідних. Робіть заготовляння на тиждень вперед – це дозволить заощадити багато часу.

Худнути можна ситно та смачно / Фото Pixabay

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Готувати собі окремо не потрібно

Для себе і сім'ї можна готувати одні й ті ж смачні страви.

Не потрібно тренуватися щодня

Тренування мають бути 3 – 4 рази на тиждень. Це необхідно для того, щоб м'язи відновилися.

Контроль і план

Всю їжу необхідно продумати, зважити й підрахувати калорії. Також має бути план тренувань.

Ці прості кроки допоможуть позбутися зайвої ваги й тримати себе у формі.​