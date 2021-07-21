Что нужно делать для похудения: простые шаги, которые подойдут каждому
Источник:инстаграм Екатерины Медушкиной
Если вы решили снизить вес и избавиться от лишних килограммов, следует грамотно подойти к процессу. Это поможет избежать ошибок, которые приводят к срывам.
Худеть нужно тогда, когда вы готовы делать это правильно. Что следует учесть – рассказала нутрициолог и фитнес-эксперт Екатерина Медушкина.
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Как правильно похудеть
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Нельзя голодать
Если вы решили худеть, не следует голодать. Эта схема не работает – впоследствии вес вернется.
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Не слушайте советы
Когда решаешь похудеть, появляется много советчиков – подруги, мама и пр. Их можно поблагодарить, но действовать по науке.
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Питание должно быть разнообразным
Туши, вари, запекай, жарь (без масла). Ешь все виды круп, мяса и рыбы, фруктов и овощей. Тебе можно и орехи, и масло, сыры, ароматный хлеб! Если ты себя ограничишь – будешь думать только о том, чего бы "необычного" съесть и не продержишься больше недели,
– отметила Екатерина Медушкина.
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Готовить много и часто необязательно
Все можно готовить заранее, выделив для этого всего несколько часов на выходных. Делайте заготовки на неделю вперед – это позволит сэкономить много времени.
Худеть можно сытно и вкусно / Фото Pixabay
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Готовить себе отдельно тоже не нужно
Для себя и семьи можно готовить одни и те же вкусные блюда.
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Не нужно тренироваться каждый день
Тренировки должны быть 3 – 4 раза в неделю. Это необходимо для того, чтобы мышцы восстановились.
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Контроль и план
Всю еду необходимо продумать, взвесить и подсчитать калории. Также должен быть план тренировок.
Эти простые шаги помогут избавиться от лишнего веса и держать себя в форме.