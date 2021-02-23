Що можна їсти пізно ввечері, щоб не набрати вагу: 10 варіантів

У суспільстві існує стереотип, що для зниження ваги не можна їсти після 18 години. Однак насправді вечеряти потрібно за 2 години до сну.

Що можна їсти ввечері, щоб не набрати зайвих кілограмів, розповіла тренерка і блогерка aleksasvarovskyh.

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Що "легально" їсти пізно ввечері? Давайте одразу домовимось, що голодною лягати спати – геть не варіант, бо тобі буде важко заснути і ти пожертвуєш годинами сну; є ймовірність посеред ночі встати і змести пів холодильника,

– наголосила тренерка.

За її словам, можна вечеряти за 2 години до сну. Поширене правило, яке каже, що їсти потрібно до 18:00, працює для тих, хто лягає спати о 20:00.

Легка вечеря може бути за 2 години до сну / Фото Pixabay

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Що можна їсти у пізній час

Філе курки чи індика

Морепродукти

Яйце

Риба

Зелень

Грейпфрут

Овочі

Клітковина

Сир

Насіння гарбуза

Не треба голодувати ввечері! Це не допоможе схуднути швидше, а отримати зрив о третій ночі – легко,

– резюмувала aleksasvarovskyh.