Що брати з собою на перекус: 20 смачних та корисних варіантів

Щодня у тих, хто дотримується правильного харчування, виникає питання, що можна взяти з собою на перекус. Насправді все доволі просто і необов'язково придумувати щось складне.

Це можуть бути горіхи, смузі чи овочі – варіантів безліч. 20 з них назвала блогерка Aleksa Svarovskyh.

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Голод = набір ваги. Схема така: голод – стрес – високий кортизол – стрес – переїдання. Тому старайтесь все ж робити основні прийоми їжі, а якщо не можете тримати чисті проміжки, або не можете за раз їсти великі порції, то робіть перекуси!

– зазначила Aleksa Svarovskyh.

Що підійде для перекусу

Ягоди.

Фрукти.

Салат з помідорами, моцарелою та базиліком.

Горіхи.

Кисломолочний сир, ряжанка чи кефір.

Сухофрукти без глазурі.

Слабосолена сьомга та житній хліб.

Бринза, зелень, хлібці.

Овочі з сиром.

Темний шоколад.

Овочевий салат зі сметаною.

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Для перекусу підійдуть ягоди чи фрукти / Фото Pixabay

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