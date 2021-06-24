Что брать с собой на перекус: 20 вкусных и полезных вариантов
Источник:Инстаграм Aleksa Svarovskyh
Ежедневно у тех, кто придерживается правильного питания, возникает вопрос, что можно взять с собой на перекус. На самом деле все довольно просто и необязательно придумывать что-то сложное.
Это могут быть орехи, смузи или овощи – вариантов множество. 20 из них назвала блогер Aleksa Svarovskyh.
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Голод = набор веса. Схема следующая: голод – стресс – высокий кортизол – стресс – переедание. Поэтому старайтесь все же делать основные приемы пищи, а если не можете держать чистые промежутки, или не можете за раз есть большие порции, то делайте перекусы!
– отметила Aleksa Svarovskyh.
Что подойдет для перекуса
- Ягоды.
- Фрукты.
- Салат с помидорами, моцареллой и базиликом.
- Орехи.
- Творог, ряженка или кефир.
- Сухофрукты без глазури.
- Слабосоленая семга и ржаной хлеб.
- Брынза, зелень, хлебцы.
- Овощи с сыром.
- Темный шоколад.
- Овощной салат со сметаной.
Для перекуса подойдут ягоды или фрукты / Фото Pixabay
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- Хумус, хлебцы.
- Смузи.
- Мягкий сыр и хлебцы.
- Овощи-гриль.
- Авокадо.
- Молочный коктейль.
- Запеченное филе, овощи.
- Паштет из субпродуктов и хлебцы.
- Протеиновый коктейль.