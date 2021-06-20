Шалене тренування на сіновалі: тренер довів, що залишатися у хорошій формі можна будь-де – відео

Якщо вам набридли заняття у спортзалі, а домашні сети вправ стали одноманітними – ви завжди можете підійти до тренувань креативно. Тренер Роман Смідюк показав один з таких варіантів.

Так, Роман Смідюк продемонстрував, що тренуватися можна будь-де, лише потрібне бажання. Спортсмен втілив у життя божевільну ідею – заняття на сіновалі. Крім цього, тренер показав сет вправ, які можна ефективно виконати на такій локації.

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Комплекс вправ для тренування на сіновалі

Присідання + розкручування таза: 20 повторів;

Випади назад + коліно вверх: 20 повторів на кожну ногу;

Викиди ніг в положенні "павук": 20 повторів на кожну ногу.

Вдалого тренування!

робіть 3 – 4 круги з паузою 45 – 75 секунд між ними.

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