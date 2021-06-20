Безумная тренировка на сеновале: тренер доказал, что оставаться в хорошей форме можно где угодно

Если вам надоели занятия в спортзале, а домашние сеты упражнений стали однообразными – вы всегда можете подойти к тренировкам креативно. Тренер Роман Смидюк показал один из таких вариантов.

Так, Роман Смидюк продемонстрировал, что тренироваться можно везде, только нужно желание. Спортсмен воплотил в жизнь безумную идею – занятия на сеновале. Кроме этого, тренер показал сет упражнений, которые можно эффективно выполнить на такой локации.

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Комплекс упражнений для тренировки на сеновале

Приседания + раскрутки таза: 20 повторов;

Выпады назад + колено вверх: 20 повторов на каждую ногу;

Выбросы ног в положении "паук": 20 повторов на каждую ногу.

Удачной тренировки!

делайте 3 – 4 круга с паузой 45 – 75 секунд между ними.

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