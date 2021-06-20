Безумная тренировка на сеновале: тренер доказал, что оставаться в хорошей форме можно где угодно

Если вам надоели занятия в спортзале, а домашние сеты упражнений стали однообразными – вы всегда можете подойти к тренировкам креативно. Тренер Роман Смидюк показал один из таких вариантов.
Так, Роман Смидюк продемонстрировал, что тренироваться можно везде, только нужно желание. Спортсмен воплотил в жизнь безумную идею – занятия на сеновале. Кроме этого, тренер показал сет упражнений, которые можно эффективно выполнить на такой локации.
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Комплекс упражнений для тренировки на сеновале
- Приседания + раскрутки таза: 20 повторов;
- Выпады назад + колено вверх: 20 повторов на каждую ногу;
- Выбросы ног в положении "паук": 20 повторов на каждую ногу.
Удачной тренировки!
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