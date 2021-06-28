Шакшука: швидкий рецепт ізраїльської страви, яка ідеально підходить для сніданку – відео

Досить їсти вранці вівсянку і яєчню – пропонуємо урізноманітнити своє меню східною стравою. Шакшука по-ізраїльськи – смачний і дуже корисний сніданок. Читайте на Актив 24 покроковий рецепт і поради дієтолога.

Шакшука – це традиційна єврейська страва з яєць, свіжих помідорів, часнику, спецій, оливкової олії і трав. Її подають у порційній сковороді з великим шматком хліба або коржем. А ще, як каже дієтолог Андрій Невський, це – відмінний варіант сніданку для тих, хто худне: за рахунок овочів калорійність у страви маленька, але при цьому дуже ситно.

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Шакшука: покроковий рецепт

Інгредієнти

яйця – 3 штуки:

помідор – 2 штуки;

солодкий перець – 1 штука;

ріпчаста цибуля – 0,5 цибулини;

часник – 1 зубчик;

томатна паста – 2 столові ложки;

зіра – 1 чайна ложка;

паприка – 1 чайна ложка;

цукор – 1 щіпка;

олія оливкова – 2 грами;

перець, сіль, петрушка – на смак.

Як приготувати шакшуку

Розігрійте сковороду з олією, обсмажте порізану цибулю до прозорості. Додайте часник і потримайте на вогні ще пару хвилин. Додайте порізаний перець і тушкуйте хвилин 5. Змішайте порізані помідори з томатною пастою і висипте у сковороду. Додайте спеції, цукор, сіль – усе перемішайте і тушкуйте ще 5 хвилин. Розбийте яйця в сковороду, закрийте кришкою і готуйте 10 – 15 хвилин.

Смачного!

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