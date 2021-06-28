Шакшука: швидкий рецепт ізраїльської страви, яка ідеально підходить для сніданку – відео
28 червня 2021 , 09:11Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Андрія Невського
Досить їсти вранці вівсянку і яєчню – пропонуємо урізноманітнити своє меню східною стравою. Шакшука по-ізраїльськи – смачний і дуже корисний сніданок. Читайте на Актив 24 покроковий рецепт і поради дієтолога.
Шакшука – це традиційна єврейська страва з яєць, свіжих помідорів, часнику, спецій, оливкової олії і трав. Її подають у порційній сковороді з великим шматком хліба або коржем. А ще, як каже дієтолог Андрій Невський, це – відмінний варіант сніданку для тих, хто худне: за рахунок овочів калорійність у страви маленька, але при цьому дуже ситно.
І ще Як приготувати окрошку на кефірі та квасі: 2 рецепти холодного супу
Шакшука: покроковий рецепт
Інгредієнти
- яйця – 3 штуки:
- помідор – 2 штуки;
- солодкий перець – 1 штука;
- ріпчаста цибуля – 0,5 цибулини;
- часник – 1 зубчик;
- томатна паста – 2 столові ложки;
- зіра – 1 чайна ложка;
- паприка – 1 чайна ложка;
- цукор – 1 щіпка;
- олія оливкова – 2 грами;
- перець, сіль, петрушка – на смак.
Як приготувати шакшуку
- Розігрійте сковороду з олією, обсмажте порізану цибулю до прозорості. Додайте часник і потримайте на вогні ще пару хвилин.
- Додайте порізаний перець і тушкуйте хвилин 5.
- Змішайте порізані помідори з томатною пастою і висипте у сковороду.
- Додайте спеції, цукор, сіль – усе перемішайте і тушкуйте ще 5 хвилин.
- Розбийте яйця в сковороду, закрийте кришкою і готуйте 10 – 15 хвилин.
Смачного!
Читайте також Чи можна пити воду під час їжі