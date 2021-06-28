Шакшука: быстрый рецепт израильского блюда, которое идеально подходит для завтрака – видео
28 июня 2021 , 09:11Читати новину українською
Источник:инстаграм Андрея Невского
Хватит есть утром овсянку и яичницу – предлагаем разнообразить свое меню восточным блюдом. Шакшука по-израильски – вкусный и очень полезный завтрак. Читайте на Актив 24 пошаговый рецепт и советы диетолога.
Шакшука – это традиционное еврейское блюдо из яиц, свежих помидоров, чеснока, специй, оливкового масла и трав. Его подают в порционной сковороде с большим куском хлеба или лепешкой. А еще, как говорит диетолог Андрей Невский, это – отличный вариант завтрака для тех, кто худеет: за счет овощей калорийность в блюда маленькая, но при этом очень сытно.
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Шакшука: пошаговый рецепт
Ингредиенты
- яйца – 3 штуки:
- помидор – 2 штуки;
- сладкий перец – 1 штука;
- репчатый лук – 0,5 луковицы;
- чеснок – 1 зубчик;
- томатная паста – 2 столовые ложки;
- зира – 1 чайная ложка;
- паприка – 1 чайна ложка;
- сахар – 1 щепотка;
- масло оливковое – 2 грамма;
- перец, соль, петрушка – по вкусу.
Как приготовить шакшуку
- Разогрейте сковороду с маслом, обжарьте порезанный лук до прозрачности. Добавьте чеснок и подержите на огне еще пару минут.
- Добавьте порезанный перец и тушите минут 5.
- Смешайте порезанные помидоры с томатной пастой и высыпьте в сковороду.
- Добавьте специи, сахар, соль – все перемешайте и тушите еще 5 минут.
- Разбейте яйца в сковороду, закройте крышкой и готовьте 10 – 15 минут.
Приятного аппетита!
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