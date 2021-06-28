Шакшука: быстрый рецепт израильского блюда, которое идеально подходит для завтрака – видео

Хватит есть утром овсянку и яичницу – предлагаем разнообразить свое меню восточным блюдом. Шакшука по-израильски – вкусный и очень полезный завтрак. Читайте на Актив 24 пошаговый рецепт и советы диетолога.

Шакшука – это традиционное еврейское блюдо из яиц, свежих помидоров, чеснока, специй, оливкового масла и трав. Его подают в порционной сковороде с большим куском хлеба или лепешкой. А еще, как говорит диетолог Андрей Невский, это – отличный вариант завтрака для тех, кто худеет: за счет овощей калорийность в блюда маленькая, но при этом очень сытно.

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Шакшука: пошаговый рецепт

Ингредиенты

яйца – 3 штуки:

помидор – 2 штуки;

сладкий перец – 1 штука;

репчатый лук – 0,5 луковицы;

чеснок – 1 зубчик;

томатная паста – 2 столовые ложки;

зира – 1 чайная ложка;

паприка – 1 чайна ложка;

сахар – 1 щепотка;

масло оливковое – 2 грамма;

перец, соль, петрушка – по вкусу.

Как приготовить шакшуку

Разогрейте сковороду с маслом, обжарьте порезанный лук до прозрачности. Добавьте чеснок и подержите на огне еще пару минут. Добавьте порезанный перец и тушите минут 5. Смешайте порезанные помидоры с томатной пастой и высыпьте в сковороду. Добавьте специи, сахар, соль – все перемешайте и тушите еще 5 минут. Разбейте яйца в сковороду, закройте крышкой и готовьте 10 – 15 минут.

Приятного аппетита!

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