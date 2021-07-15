Сет енергійних вправ для тренування на свіжому повітрі: відео

Ми проводимо значну частину часу в приміщенні – вдома чи на роботі. Ми навіть тренуємося у спеціально відведеному місці – у фітнес-залі. Це не погано. Але влітку можна урізноманітнити свої заняття спортом, тренуючись на свіжому повітрі. Ловіть відео з вправами, які можна виконувати під час активної прогулянки.

Літом хочеться якомога більше часу проводити за межами задушливих приміщень. Не варто відмовляти собі в цьому навіть під час занять спортом. Тренер Роман Смідюк показав кругове енергійне тренування з універсальними вправами, які під силу кожному. Гайда тренуватися разом!

І ще 4 щоденні вправи для покращення постави

Комплекс вправ для кругового тренування

Частина 1

Стрибок в довжину з розворотом на 90 градусів + стрибок з приземленням не одну ногу: по 7 повторень на кожну сторону;

по 7 повторень на кожну сторону; Зміна ніг в упорі лежачи + скручування коліна всередину: 12 повторень на кожну сторону;

12 повторень на кожну сторону; Стрибок з двох ніг + приземлення на одну ногу: 14 повторень;

14 повторень; Розвороти корпусу в упорі лежачи: 20 повторень.

Робіть усі вправи одна за одною. Виконуйте 3 кола з паузою між ними 60 – 90 секунд.

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Частина 2

Бурпі + стрибок на височину: 4 підходи по 10 повторень.

Вдалого тренування!