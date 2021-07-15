Сет энергичных упражнений для тренировки на свежем воздухе: видео

Мы проводим большую часть времени в помещении – дома или на работе. Мы даже тренируемся в специально отведенном месте – в фитнес-зале. Это не плохо. Но летом можно разнообразить свои занятия спортом, тренируясь на свежем воздухе. Ловите видео с упражнениями, которые можно выполнять во время активной прогулки.

Летом хочется как можно больше времени проводить вне душных помещений. Не стоит отказывать себе в этом даже во время занятий спортом. Тренер Роман Смидюк показал круговую энергичную тренировку с универсальными упражнениями, которые под силу каждому. Айда тренироваться вместе!

И еще 4 ежедневные упражнения для улучшения осанки

Комплекс упражнений для круговой тренировки

Часть 1

Прыжок в длину с разворотом на 90 градусов + прыжок с приземлением не одну ногу: по 7 повторений на каждую сторону;

по 7 повторений на каждую сторону; Изменение ног в упоре лежа + скручивания колени внутрь: 12 повторений на каждую сторону;

12 повторений на каждую сторону; Прыжок с двух ног + приземления на одну ногу: 14 повторений;

14 повторений; Развороты корпуса в упоре лежа: 20 повторений.

Делайте все упражнения одно за другим. Выполняйте 3 круга с паузой между ними 60 – 90 секунд.

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Часть 2

Бурпи + прыжок на высоту: 4 подхода по 10 повторений.

Удачной тренировки!