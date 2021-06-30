Жиросжигающая тренировка на полусфере: как выполнять упражнения – видео

30 июня 2021 , 13:29
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Источник:

инстаграм Екатерины Кононовой

Думая о качественной тренировки, большинство людей представляют себе часы, потраченные на силовые упражнения в тренажерном зале или на любую форму кардио. Но попробуйте позаниматься на балансировочной полусфере – вы сразу почувствуете увеличенную нагрузку на мышцы.

Как говорит фитнес-тренер Екатерина Кононова, абсолютно любое упражнение на полусфере вы будете выполнять в усложненном варианте. Такая тренировка отлично помогает проработать все мышцы. Даже опытные спортсмены начали все чаще променять многочисленные тренажеры в зале на балансировочную полусферу.

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Преимущества

  • Улучшает координацию, развивает баланс, позволяя проработать мышцы-стабилизаторы.
  • С помощью тренажера можно проработать абсолютно все группы мышц.
  • Занятия повышают выносливость, позволяют похудеть и привести тело в спортивную форму за короткий промежуток времени.

Круговая тренировка на полусфере

  • Приставные прыжки: 20 повторений;
  • Приседания: 15 – 20 повторений;
  • Выпады: по 15 повторений на каждую ногу;
  • Планка в динамике: 10 повторений;
  • Складка: 20 повторений.
Совет от тренера: выполняйте 3 – 5 кругов с минутным перерывом между ними.

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Автор: Назарій Сорока