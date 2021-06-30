Жиросжигающая тренировка на полусфере: как выполнять упражнения – видео
Источник:инстаграм Екатерины Кононовой
Думая о качественной тренировки, большинство людей представляют себе часы, потраченные на силовые упражнения в тренажерном зале или на любую форму кардио. Но попробуйте позаниматься на балансировочной полусфере – вы сразу почувствуете увеличенную нагрузку на мышцы.
Как говорит фитнес-тренер Екатерина Кононова, абсолютно любое упражнение на полусфере вы будете выполнять в усложненном варианте. Такая тренировка отлично помогает проработать все мышцы. Даже опытные спортсмены начали все чаще променять многочисленные тренажеры в зале на балансировочную полусферу.
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Преимущества
- Улучшает координацию, развивает баланс, позволяя проработать мышцы-стабилизаторы.
- С помощью тренажера можно проработать абсолютно все группы мышц.
- Занятия повышают выносливость, позволяют похудеть и привести тело в спортивную форму за короткий промежуток времени.
Круговая тренировка на полусфере
- Приставные прыжки: 20 повторений;
- Приседания: 15 – 20 повторений;
- Выпады: по 15 повторений на каждую ногу;
- Планка в динамике: 10 повторений;
- Складка: 20 повторений.
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