Жиросжигающая тренировка на полусфере: как выполнять упражнения – видео

Думая о качественной тренировки, большинство людей представляют себе часы, потраченные на силовые упражнения в тренажерном зале или на любую форму кардио. Но попробуйте позаниматься на балансировочной полусфере – вы сразу почувствуете увеличенную нагрузку на мышцы.

Как говорит фитнес-тренер Екатерина Кононова, абсолютно любое упражнение на полусфере вы будете выполнять в усложненном варианте. Такая тренировка отлично помогает проработать все мышцы. Даже опытные спортсмены начали все чаще променять многочисленные тренажеры в зале на балансировочную полусферу.

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Преимущества

Улучшает координацию, развивает баланс, позволяя проработать мышцы-стабилизаторы.

С помощью тренажера можно проработать абсолютно все группы мышц.

Занятия повышают выносливость, позволяют похудеть и привести тело в спортивную форму за короткий промежуток времени.

Круговая тренировка на полусфере

Приставные прыжки: 20 повторений;

20 повторений; Приседания: 15 – 20 повторений;

15 – 20 повторений; Выпады: по 15 повторений на каждую ногу;

по 15 повторений на каждую ногу; Планка в динамике: 10 повторений;

10 повторений; Складка: 20 повторений.

выполняйте 3 – 5 кругов с минутным перерывом между ними.

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