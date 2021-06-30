Жироспалювальне тренування на півсфері: як виконувати вправи – відео

30 червня 2021 , 13:29
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Джерело:

інстаграм Катерини Кононової

Думаючи про якісне тренування, більшість людей уявляють собі години, витрачені на силові вправи в тренажерному залі або на будь-яку форму кардіо. Але спробуйте позайматися на балансувальній півсфері – ви одразу відчуєте збільшене навантаження на м'язи.

Як говорить фітнес-тренерка Катерина Кононова, абсолютно будь-яку вправу на півсфері ви будете виконувати в ускладненому варіанті. Таке тренування відмінно допомагає пропрацювати усі м'язи. Навіть досвідчені спортсмени почали усе частіше промінювати численні тренажери у залі на балансувальну півсферу.

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Переваги

  • Покращує координацію, розвиває баланс, дозволяючи пропрацювати м'язи-стабілізатори.
  • За допомогою тренажера можна пропрацювати абсолютно всі групи м'язів.
  • Заняття підвищують витривалість, дозволяють схуднути і привести тіло в спортивну форму за короткий проміжок часу.

Кругове тренування на півсфері

  • Приставні стрибки: 20 повторень;
  • Присідання: 15 – 20 повторень;
  • Випади: по 15 повторень на кожну ногу;
  • Планка в динаміці: 10 повторень;
  • Складка: 20 повторень.
Порада від тренерки: виконуйте 3 – 5 кругів з хвилинною перервою між ними.

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Автор: Назарій Сорока