Как и зачем следить за пульсом во время тренировок

Частота сердечных сокращений (ЧСС) – один из важнейших параметров, которые следует учитывать при занятиях спортом. Чтобы тренировки давали максимальный эффект, ваш пульс должен находиться в целевой зоне. Читайте на Актив 24, как это определить.

Как вычислить личную максимальную ЧСС

Определите предельную частоту ударов сердца по формуле: 220 минус возраст. Например, для 25-летнего парня максимальный пульс составляет 195 ударов в минуту.

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Как определить зону пульса для тренировок

55 – 65% – тренировки, нацеленные на развитие дыхательной системы и сердца. Эта пульсовая зона подходит для разминки перед серьезными нагрузками. Ее еще называют терапевтической.

65 – 75% – в этом диапазоне происходит достаточно интенсивное жиросжигания. Его можно считать целевым при снижении веса.

70 – 80% – "средняя" рабочая зона. При такой ЧСС работают, прежде всего, на выносливость.

Есть еще "высокий" и "максимальный" интервалы, но в этих диапазонах могут тренироваться только профессиональные атлеты.

Какой оптимальный пульс для тренировки

Для примера возьмем опять же 25-летнего парня, у которого цель тренировок – это похудение.

Расчет сердечных сокращений

Максимальная ЧСС 220 – 25 = 195. Выбираем диапазон: 65 – 75%. Рассчитаем тренировочный диапазон в ударах в минуту От 195 х 0,65 до 195 х 0,75, что составляет 127 – 146 (округляем показатели).

Готово. Теперь во время тренировки нужно следить, чтобы пульс находился в пределах 127 – 146 ударов.

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️ Указанные выше пульсовые диапазоны актуальны для людей со здоровой и подготовленной сердечно-сосудистой системой. Начинать тренироваться в целевой зоне без подготовки – большая ошибка. Для начала выберите максимальную ЧСС не 220, а 200. И увеличивайте нагрузку постепенно.