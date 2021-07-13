Как и зачем следить за пульсом во время тренировок
Источник:инстаграм TrainAtHome
Частота сердечных сокращений (ЧСС) – один из важнейших параметров, которые следует учитывать при занятиях спортом. Чтобы тренировки давали максимальный эффект, ваш пульс должен находиться в целевой зоне. Читайте на Актив 24, как это определить.
Как вычислить личную максимальную ЧСС
Определите предельную частоту ударов сердца по формуле: 220 минус возраст. Например, для 25-летнего парня максимальный пульс составляет 195 ударов в минуту.
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Как определить зону пульса для тренировок
- 55 – 65% – тренировки, нацеленные на развитие дыхательной системы и сердца. Эта пульсовая зона подходит для разминки перед серьезными нагрузками. Ее еще называют терапевтической.
- 65 – 75% – в этом диапазоне происходит достаточно интенсивное жиросжигания. Его можно считать целевым при снижении веса.
- 70 – 80% – "средняя" рабочая зона. При такой ЧСС работают, прежде всего, на выносливость.
- Есть еще "высокий" и "максимальный" интервалы, но в этих диапазонах могут тренироваться только профессиональные атлеты.
Какой оптимальный пульс для тренировки
Для примера возьмем опять же 25-летнего парня, у которого цель тренировок – это похудение.
Расчет сердечных сокращений
- Максимальная ЧСС 220 – 25 = 195.
- Выбираем диапазон: 65 – 75%.
- Рассчитаем тренировочный диапазон в ударах в минуту
- От 195 х 0,65 до 195 х 0,75, что составляет 127 – 146 (округляем показатели).
Готово. Теперь во время тренировки нужно следить, чтобы пульс находился в пределах 127 – 146 ударов.
Читайте также Испытания отжиманиями: безумная тренировка для самых выносливыхВАЖНО! ️ Указанные выше пульсовые диапазоны актуальны для людей со здоровой и подготовленной сердечно-сосудистой системой. Начинать тренироваться в целевой зоне без подготовки – большая ошибка. Для начала выберите максимальную ЧСС не 220, а 200. И увеличивайте нагрузку постепенно.