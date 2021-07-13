Як та навіщо стежити за пульсом під час тренувань

Частота серцевих скорочень (ЧСС) – один з найважливіших параметрів, які варто враховувати при заняттях спортом. Щоб тренування давали максимальний ефект, ваш пульс повинен перебувати у цільовій зоні. Читайте на Актив 24, як це визначити.

Як вирахувати особисту максимальну ЧСС

Визначте граничну частоту ударів серця за формулою: 220 мінус вік. Наприклад, для 25-річного хлопця максимальний пульс становить 195 ударів в хвилину.

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Як визначити зону пульсу для тренувань

55 – 65% – тренування, націлені на розвиток дихальної системи і серця. Ця пульсова зона підходить для розминки перед серйозними навантаженнями. Її ще називають терапевтичною.

65 – 75% – у цьому діапазоні відбувається досить інтенсивне жироспалювання. Його можна вважати цільовим при зниженні ваги.

70 – 80% – "середня" робоча зона. Прі такий ЧСС працюють, перш за все, на витривалість.

Є ще "високий" і "максимальний" інтервали, але в цих діапазонах можуть тренуватися тільки професійні атлети.

Який оптимальний пульс для тренування

Для прикладу візьмемо знову ж таки 25-річного хлопця, у якого мета тренувань – це схуднення.

Розрахунок серцевих скорочень:

Максимальна ЧСС: 220 – 25 = 195. Вибираємо діапазон: 65 – 75%. Розрахуємо тренувальний діапазон в ударах в хвилину Від 195 х 0,65 до 195 х 0,75, що становить 127 – 146 (округляємо показники).

Готово. Тепер під час тренування потрібно стежити, щоб пульс перебував у межах 127 – 146 ударів.

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️ Зазначені вище пульсові діапазони актуальні для людей зі здоровою і підготовленою серцево-судинною системою. Починати тренуватися у цільовій зоні без підготовки – велика помилка. Для початку оберіть максимальну ЧСС не 220, а 200. І збільшуйте навантаження поступово.