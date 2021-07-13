Взрывная тренировка для рук: 5 эффективных упражнений с резинками

13 июля 2021 , 13:35
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Источник:

инстаграм Андрея Хомицкого

Рассказываем и показываем на видео, как накачать руки дома. Все, что вам нужно, максимально скопировать движения фитнес-тренера. Удачной тренировки.

Звездный тренер Андрей Хомицкий подготовил сет упражнений для рук, секрет успеха которого в мелочах: ​​контролируйте скорость выполнения, скорость движения и не забывайте делать выдох на усилии. Подберите свой уровень сопротивления резинки и айда выполнять упражнения, повторяя за спортсменом.

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Тренировка для рук

  • разгибание рук стоя: 20 раз по 4 подхода;
  • проработки бицепса с верхней точки крепления: 20 раз по 4 подхода;
  • французский жим спиной к точке крепления: 20 раз по 3 подхода;
  • прокачка бицепса с нижней точки крепления: 20 раз по 3 подхода;
  • жим стоя локти в стороны: 20 раз по 4 подхода.
Отдых между подходами 45 – 60 секунд.

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Автор: Назарій Сорока