Взрывная тренировка для рук: 5 эффективных упражнений с резинками
13 июля 2021 , 13:35Читати новину українською
Источник:инстаграм Андрея Хомицкого
Рассказываем и показываем на видео, как накачать руки дома. Все, что вам нужно, максимально скопировать движения фитнес-тренера. Удачной тренировки.
Звездный тренер Андрей Хомицкий подготовил сет упражнений для рук, секрет успеха которого в мелочах: контролируйте скорость выполнения, скорость движения и не забывайте делать выдох на усилии. Подберите свой уровень сопротивления резинки и айда выполнять упражнения, повторяя за спортсменом.
И еще 8 упражнений для домашней тренировки, которые прокачают ягодицы и пресс: видео
Тренировка для рук
- разгибание рук стоя: 20 раз по 4 подхода;
- проработки бицепса с верхней точки крепления: 20 раз по 4 подхода;
- французский жим спиной к точке крепления: 20 раз по 3 подхода;
- прокачка бицепса с нижней точки крепления: 20 раз по 3 подхода;
- жим стоя локти в стороны: 20 раз по 4 подхода.
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