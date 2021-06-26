Вкусные смузи для жаркого дня: как и из чего приготовить

В жару постоянно хочется пить. Важно, чтобы напитки были не только освежающими, но и полезными.

Идеальным вариантом станут фруктовые смузи. Как их приготовить рассказала фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.

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Что пить в жару, чтобы было полезно и низкокалорийно? Подготовила освежающие напитки. В готовых вариантах обычно много калорий и сахара, а мы приготовим с вами полезные, низкокалорийные смузи,

– отметила Медушкина.

Какие смузи приготовить

Смузи с клюквой

На 100 грамм: 34 кКал.

БЖУ (белки, жиры, углеводы): 0,57/0,12/7,59.

Ингредиенты:

Банан – 1 штука.

Клюква – 50 грамм.

Клубника – 70 грамм.

Вода – 200 миллилитров.

Все ингредиенты отправляем в чашу блендера и взбиваем. Добавляем воду и еще раз взбиваем.

Смузи – это вкусно и полезно / Фото Pixabay

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Смузи с творогом, вишней и какао

На 100 грамм: 80 кКал.

БЖУ: 5,98/2,96/6,66.

Ингредиенты:

Творог 5% – 70 грамм.

Кефир 1% – 200 грамм.

Вишня без косточек – 30 грамм.

Мед – 1 чайная ложка (9 грамм).

Какао до 11% жирности – 1 чайная ложка без горки.

Все ингредиенты, кроме какао, взбиваем до однородности. Добавляем какао по вкусу.