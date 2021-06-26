Вкусные смузи для жаркого дня: как и из чего приготовить
Источник:Инстаграм Екатерины Медушкиной
В жару постоянно хочется пить. Важно, чтобы напитки были не только освежающими, но и полезными.
Идеальным вариантом станут фруктовые смузи. Как их приготовить рассказала фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.
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Что пить в жару, чтобы было полезно и низкокалорийно? Подготовила освежающие напитки. В готовых вариантах обычно много калорий и сахара, а мы приготовим с вами полезные, низкокалорийные смузи,
– отметила Медушкина.
Какие смузи приготовить
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Смузи с клюквой
На 100 грамм: 34 кКал.
БЖУ (белки, жиры, углеводы): 0,57/0,12/7,59.
Ингредиенты:
- Банан – 1 штука.
- Клюква – 50 грамм.
- Клубника – 70 грамм.
- Вода – 200 миллилитров.
Все ингредиенты отправляем в чашу блендера и взбиваем. Добавляем воду и еще раз взбиваем.
Смузи – это вкусно и полезно / Фото Pixabay
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Смузи с творогом, вишней и какао
На 100 грамм: 80 кКал.
БЖУ: 5,98/2,96/6,66.
Ингредиенты:
- Творог 5% – 70 грамм.
- Кефир 1% – 200 грамм.
- Вишня без косточек – 30 грамм.
- Мед – 1 чайная ложка (9 грамм).
- Какао до 11% жирности – 1 чайная ложка без горки.
Все ингредиенты, кроме какао, взбиваем до однородности. Добавляем какао по вкусу.