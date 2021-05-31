Вкусная шарлотка для тех, кто худеет: как ее приготовить за 5 минут

31 мая 2021 , 11:19
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Источник:

инстаграм Гульнары Колесниковой

При похудении хочется побаловать себя чем-то вкусным. Шарлотка – один из самых известных пирогов.

Чаще всего шарлотку готовят с яблоками. Рецептом, который подойдет даже тем, кто снижает вес, поделилась блогер Гульнара Колесникова.

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Шарлотка для тех, кто правильно питается

Ингредиенты:

  • Творог обезжиренный – 560 грамм.
  • Яйца – 5 штук.
  • Сахарозаменитель – по вкусу.
  • Разрыхлитель – 1,5 чайной ложки.
  • Ванилин – щепотка.
  • Рисовая мука – 200 грамм.
  • Натуральный йогурт – 150 грамм.
  • Сметана 10% – 2 столовые ложки.
  • Яблоки – 3 штуки (крупных).

Вкусную шарлотку можно приготовить за 5 минут / Фото samors

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Как приготовить:

  • Смешиваем все ингредиенты в блендере.
  • Яблоко очищаем, нарезаем и выкладываем половину в форму.
  • Выливаем тесто.
  • Выкладываем сверху оставшиеся яблоки. 
  • Отправляем пирог в духовку на 1 час при температуре 180 градусов.

 

Автор: Наталя Бережна