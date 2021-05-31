Вкусная шарлотка для тех, кто худеет: как ее приготовить за 5 минут

При похудении хочется побаловать себя чем-то вкусным. Шарлотка – один из самых известных пирогов.
Чаще всего шарлотку готовят с яблоками. Рецептом, который подойдет даже тем, кто снижает вес, поделилась блогер Гульнара Колесникова.
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Шарлотка для тех, кто правильно питается
Ингредиенты:
- Творог обезжиренный – 560 грамм.
- Яйца – 5 штук.
- Сахарозаменитель – по вкусу.
- Разрыхлитель – 1,5 чайной ложки.
- Ванилин – щепотка.
- Рисовая мука – 200 грамм.
- Натуральный йогурт – 150 грамм.
- Сметана 10% – 2 столовые ложки.
- Яблоки – 3 штуки (крупных).
Вкусную шарлотку можно приготовить за 5 минут / Фото samors
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Как приготовить:
- Смешиваем все ингредиенты в блендере.
- Яблоко очищаем, нарезаем и выкладываем половину в форму.
- Выливаем тесто.
- Выкладываем сверху оставшиеся яблоки.
- Отправляем пирог в духовку на 1 час при температуре 180 градусов.