Смачна шарлотка для тих, хто худне: як її приготувати за 5 хвилин

Під час схуднення хочеться побалувати себе чимось смачним. Шарлотка – один з найвідоміших пирогів.
Найчастіше шарлотку готують з яблуками. Рецептом, який підійде навіть тим, хто знижує вагу, поділилася блогерка Гульнара Колеснікова.
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Шарлотка для тих, хто правильно харчується
Інгредієнти:
- Сир знежирений – 560 грамів.
- Яйця – 5 штук.
- Цукрозамінник – за смаком.
- Розпушувач – 1,5 чайної ложки.
- Ванілін – щіпка.
- Рисове борошно – 200 грамів.
- Натуральний йогурт – 150 грамів.
- Сметана 10% – 2 столові ложки.
- Яблука – 3 штуки (великих).
Смачну шарлотку можна приготувати за 5 хвилин / Фото samors
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Як приготувати:
- Змішуємо всі інгредієнти в блендері.
- Яблуко очищаємо, нарізаємо та викладаємо половину в форму.
- Виливаємо тісто.
- Викладаємо зверху яблука, які залишилися.
- Відправляємо пиріг у духовку на 1 годину за температури 180 градусів.