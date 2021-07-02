Убираем живот: комплексная короткая тренировка на пресс

2 июля 2021 , 10:16
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Источник:

инстаграм Кирилла Тороса

Чтобы получить привлекательный плоский живот, многие практически живут в тренажерных залах и фитнес-центрах. Мы же показываем, как можно достичь желаемого результата, занимаясь дома. Весь секрет – в регулярных тренировках.

Так, комплекс упражнений для пресса подготовил тренер Кирилл Торос. Но на этот раз спортсмен показал, как заниматься с дополнительной нагрузкой. Для этого он использовал бутылку воды. Если же вам такой вариант покажется слишком сложным, можно прорабатывать мышцы и без нее.

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Эффективные упражнения на пресс

  • Скручивания 1: 16 повторений;
  • Подъем корпуса: 16 повторений;
  • Скручивания 2: 16 повторений;
  • Обратная лодочка: 30 секунд.
Совет от тренера: все упражнения делайте по 3 подхода, с 60-секундным отдыхом между ними. Обязательно выполняйте разминку перед тренировкой и заминку после него.

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Автор: Назарій Сорока