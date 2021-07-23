Тренировка рук с фитнес-резинками: упражнения для тех, кто только начинает заниматься -– видео

Занятия с резинкой – один из самых доступных видов спорта дома или на улице. Хотя они и не способны заменить силовые упражнения с гантелями, их преимущество в компактности. Кроме этого, резинки отлично развивают силу мышц и помогают создать пропорциональное тело.

Домашние тренировки – норма современной реальности. Только часто хочется большей эффективности и лучшего результата. В этом могут помочь фитнес-резинки. Тренер Кирилл Торос подготовил комплекс упражнений на руки для тех, кто только начинает заниматься. Тренируйтесь дома и постепенно увеличивайте нагрузку.

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Упражнения с резинками для рук

Тяга за голову: 3 подхода по 12 повторений;

3 подхода по 12 повторений; Подъем на бицепс : 3 подхода по 12 повторений;

: 3 подхода по 12 повторений; Разгибание руки: 3 подхода по 12 повторений;

3 подхода по 12 повторений; Разведение рук: 3 подхода по 12 повторений.

отдыхайте между подходами до полного восстановления дыхания и пульса. Обязательно выполняйте разминку перед тренировкой и заминку после нее. Начинайте с легких упражнений и оттачивайте технику выполнения.

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