Тренировка рук с фитнес-резинками: упражнения для тех, кто только начинает заниматься -– видео
Источник:инстаграм Кирилла Тороса
Занятия с резинкой – один из самых доступных видов спорта дома или на улице. Хотя они и не способны заменить силовые упражнения с гантелями, их преимущество в компактности. Кроме этого, резинки отлично развивают силу мышц и помогают создать пропорциональное тело.
Домашние тренировки – норма современной реальности. Только часто хочется большей эффективности и лучшего результата. В этом могут помочь фитнес-резинки. Тренер Кирилл Торос подготовил комплекс упражнений на руки для тех, кто только начинает заниматься. Тренируйтесь дома и постепенно увеличивайте нагрузку.
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Упражнения с резинками для рук
- Тяга за голову: 3 подхода по 12 повторений;
- Подъем на бицепс: 3 подхода по 12 повторений;
- Разгибание руки: 3 подхода по 12 повторений;
- Разведение рук: 3 подхода по 12 повторений.
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