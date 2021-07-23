Тренування рук з фітнес-гумками: вправи для тих, хто тільки починає займатися – відео

23 липня 2021 , 13:07
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Джерело:

інстаграм Кирила Тороса

Заняття з гумкою – один з найдоступніших видів спорту вдома чи на вулиці. Хоч вони й не здатні замінити силові вправи з гантелями, їхня перевага у компактності. Крім цього, гумки відмінно розвивають силу м'язів і допомагають створити пропорційне тіло.

Домашні тренування – норма сучасної реальності. Тільки часто хочеться більшої ефективності і кращого результату. У цьому можуть допомогти фітнес-гумки. Тренер Кирило Торос підготував комплекс вправ на руки для тих, хто тільки починає займатися. Тренуйтеся вдома та поступово збільшуйте навантаження.

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Вправи з гумками для рук

  • Тяга за голову: 3 підходи по 12 повторень;
  • Підйом на біцепс: 3 підходи по 12 повторень;
  • Розгинання руки: 3 підходи по 12 повторень;
  • Розведення рук: 3 підходи по 12 повторень.
Поради від тренера: відпочивайте між підходами до повного відновлення дихання і пульсу. Обов'язково виконуйте розминку перед тренуванням і заминку після нього. Починайте з легких вправ і відточуйте техніку виконання.

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Автор: Назарій Сорока