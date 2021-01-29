Границы закрыты, поэтому пора узнавать свою страну и провести зимний отпуск на просторах украинских Карпат. Кстати, такой отдых будет интересен не только тем, кто умеет кататься на лыжах или борде.

На горнолыжных курортах много развлечений на любой вкус: сноутюбинг, спа, родельбан, этнопарк, катки, квадроциклы и снегоходы, роуп-джампинг и многое другое. Также можно прогуляться по заснеженному лесу, съездить на смотровом подъемнике на гору, попариться в чанах или просто почитать книгу у камина.

На какие курорты обратить внимание?

1. Буковель. Самый популярный курорт не только среди украинцев, но и среди европейского сообщества. Высота – 920 метров над уровнем моря. Суммарная протяженность горнолыжных спусков Буковеля – 50 километров. Всего здесь оборудовано 62 спуска разного уровня сложности. Очень много развлечений и сопутствующих сервисов, хорошо развита инфраструктура и достаточно легко добраться на машине, самолете или поезде.

2. Драгобрат. Горнолыжный комплекс находится на высоте 1500 метров над уровнем моря. Именно поэтому здесь едва ли не дольше всего есть снег: с ноября почти по май. Курорт пользуется спросом именно потому, что горнолыжный сезон здесь гораздо длиннее, чем на других курортах и ​​даже в апреле лежит снег. Также здесь демократичные цены, налажен вопрос доставки до курорта из поселка Ясиня.

3. Славское. Именно в Славском функционирует самый длинный кресельный подъемник Украины, длина которого достигает 2700 метров. Что касается общей протяженности спусков, то это 22 километра. Есть обзорные подъемники, туристические маршруты и экскурсии на водопад Каменка.

4. Пилипец. Читая отзывы о Пилипце, часто можно встретить сравнения, где его называют "бюджетной версией Драгобрата". Популярный среди молодежи. Есть туристический маршрут, неподалеку от курорта находится водопад Шипот, один из самых красивых водопадов в Западной Украине. С Пилипца также удобно добраться до живописного озера – Синевир.

5. Плай. Он является новым и современным, ведь о его появлении узнали только в 2007 году. Курорт небольшой по площади. На территории комплекса есть боулинг, спа и спортзал.

А как же получить кэшбек?

Перед отдыхом необходимо оформить бесплатную карточку мобильного банка sportbank и рассчитываться за подъемники, прокат снаряжения карточкой. Банк возвращает 10% кэшбека в категории "спорт" всем клиентам без исключения. Но обратите внимание, что максимально можно накопить до 555 грн кэшбека в месяц.

Лайфхак от редакции: оформить две или более карточек, на каждого члена семьи. Таким образом сумма кэшбек за отдых будет больше.

В каких непопулярных местах зимой вы отдыхаете?