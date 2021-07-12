Шоколад при похудении: как его правильно есть

Очень многие девушки не могут похудеть из-за сильной любви к шоколаду и сладостям. Жесткие ограничения рано или поздно приводят к срыву.

Это ведет к прибавлению веса. Как правильно есть шоколад при похудении, чтобы не срываться, рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

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Как есть шоколад, чтобы снижать вес

Часто люди стремятся заесть "вкусняшками", шоколадом, в том числе раздражительность, апатию, депрессию. И едят гораздо больше, чем нужно их телу. А чем больше лишнего мы едим, тем у нас больше лишнего веса,

– отметила Кален.

Она уточнила, что в отличие от многих других сладостей, шоколад имеет антидепрессивные свойства. Это объясняется тем, что он содержит повышенное количество флавоноидов, которые и делают продукт антидепрессантом.

По словам Кален, ученые подтвердили, что у любителей темного шоколада риск появления симптомов депрессии на 70% ниже, чем у тех, кто его не ест.

Шоколад "убивает" депрессию / Фото Pixabay

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Едим темный шоколад, и настроение у нас прекрасное. А если настроение прекрасное, то уже мало что раздражает, и заедать эмоции не приходится! А раз эмоции не заедаем, то количество съедаемой пищи сокращается. И вес начинает снижаться!

– добавила эксперт.

Кроме того, шоколад улучшает работу мозга и повышает работоспособность.

Для того чтобы шоколад не мешал похудению и не сказывался негативно на фигуре, его следует есть только тогда, когда есть чувство голода. При этом порция должна составлять до 50 грамм.