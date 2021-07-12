Шоколад при схудненні: як його правильно їсти

Дуже багато дівчат не можуть схуднути через сильну любов до шоколаду та солодощів. Жорсткі обмеження рано чи пізно призводять до зриву.

Це веде до набору ваги. Як правильно їсти шоколад при схудненні, щоб не зриватися, розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

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Як їсти шоколад, щоб знижувати вагу

Часто люди прагнуть заїсти "смаколиками", шоколадом, у тому числі дратівливість, апатію, депресію. І їдять значно більше, ніж потрібно їхньому тілу. А чим більше зайвого ми їмо, тим у нас більше зайвої ваги,

– зазначила Кален.

Вона уточнила, що на відміну від багатьох інших солодощів, шоколад має антидепресивні властивості. Це пояснюється тим, що він містить підвищену кількість флавоноїдів, які й роблять продукт антидепресантом.

За словами Кален, вчені підтвердили, що у любителів темного шоколаду ризик появи симптомів депресії на 70% нижчий, ніж у тих, хто його не їсть.

Шоколад "вбиває" депресію / Фото Pixabay

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Їмо темний шоколад, і настрій у нас прекрасний. А якщо настрій прекрасний, то вже мало що дратує, і заїдати емоції не доводиться! А оскільки емоції не заїдаємо, то кількість їжі, що з'їдається, скорочується. І вага починає знижуватися!

– додала експертка.

Крім того, шоколад покращує роботу мозку та підвищує працездатність.

Для того щоб шоколад не заважав схудненню й не позначався негативно на фігурі, його слід їсти тільки тоді, коли є відчуття голоду. При цьому порція має становити до 50 грамів.