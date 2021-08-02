Завтрак в считанные минуты: рецепт вкусного омлета с творогом и помидорами
2 августа 2021 , 11:15Читати новину українською
Источник:инстаграм Андрея Невского
Не знаете, что приготовить на завтрак? Попробуйте поэкспериментировать на кухне с яйцами, творогом и овощами. Сочный омлет вам удастся приготовить буквально за пару минут.
Диетолог Андрей Невский поделился еще одним вариантом классного и быстрого завтрака из обычных продуктов. Сохраняйте рецепт полезного омлета и радуйте себя и своих родных!
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Омлет с творогом и помидорами
Ингредиенты
- сыр (5%) – 100 граммов;
- яйца – 4 штуки;
- помидор – 70 – 80 граммов;
- соль, перец – по вашему вкусу.
Способ приготовления
- Смешайте яйца с сыром, посолите и хорошо перемешайте.
- Вылейте смесь на разогретую сковороду, а сверху положите нарезанный помидор.
- Закройте крышкой и готовьте на среднем огне 10 минут.
Приятного аппетита!
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