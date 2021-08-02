Сніданок за лічені хвилини: рецепт смачного омлету з домашнім сиром і помідорами
2 серпня 2021 , 11:15Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Андрія Невського
Не знаєте, що приготувати на сніданок? Спробуйте поекспериментувати на кухні з яйцями, домашнім сиром та овочами. Соковитий омлет вам вдасться приготувати буквально за пару хвилин.
Дієтолог Андрій Невський поділився ще одним варіантом класного і швидкого сніданку зі звичайних продуктів. Зберігайте рецепт корисного омлету та радуйте себе й своїх рідних!
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Омлет з домашнім сиром та помідорами
Інгредієнти
- сир (5%) – 100 грамів;
- яйця – 4 штуки;
- помідор – 70 – 80 грамів;
- сіль, перець – на ваш смак.
Спосіб приготування
- Змішайте яйця з сиром, посоліть та добре перемішайте.
- Вилийте суміш на розігріту сковороду, а зверху покладіть нарізаний помідор.
- Закрийте кришкою і готуйте на середньому вогні 10 хвилин.
Смачного!
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