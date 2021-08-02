Сніданок за лічені хвилини: рецепт смачного омлету з домашнім сиром і помідорами

Не знаєте, що приготувати на сніданок? Спробуйте поекспериментувати на кухні з яйцями, домашнім сиром та овочами. Соковитий омлет вам вдасться приготувати буквально за пару хвилин.

Дієтолог Андрій Невський поділився ще одним варіантом класного і швидкого сніданку зі звичайних продуктів. Зберігайте рецепт корисного омлету та радуйте себе й своїх рідних!

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Омлет з домашнім сиром та помідорами

Інгредієнти

сир (5%) – 100 грамів;

яйця – 4 штуки;

помідор – 70 – 80 грамів;

сіль, перець – на ваш смак.

Спосіб приготування

Змішайте яйця з сиром, посоліть та добре перемішайте. Вилийте суміш на розігріту сковороду, а зверху покладіть нарізаний помідор. Закрийте кришкою і готуйте на середньому вогні 10 хвилин.

Смачного!

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