Паста с песто и пармезаном: рецепт идеального ужина от диетолога

22 мая 2021 , 07:12
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Источник:

инстаграм Наталии Макиенко

Итальянцы буквально влюблены в свою кухню, и они знают толк в макаронах. Делимся сегодня простым и быстрым рецептом спагетти, которые трудно испортить.

Так, диетолог Наталья Макиенко рассказала, как вкусно приготовить макароны для тех, кто соблюдает диету. Рецепт рассчитан на 2 порции.

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Ингредиенты

  • спагетти (любые цельнозерновые) – 120 – 150 граммов;
  • пармезан по желанию – 20 – 30 граммов;
  • нерафинированное оливковое масло – 50 – 70 миллилитров;
  • чеснок (по желанию) – 2 зубчика;
  • вымоченные орехи (кедровые или кешью) – 20 граммов;
  • базилик / петрушка – 2 пучка
  • специи (черный перец, морская соль) – по вкусу.

Способ приготовления

  1. Для соуса – зелень (базилик и петрушку), орехи, чеснок растолките в ступке, добавляя масло (можно все переблендировать).
  2. Пасту отварите в кипящей воде до состояния "аль денте". Важно не разварить, чтобы получить пользу. Обычно варить нужно на 2 минуты меньше, чем указано на упаковке.
  3. Смешайте в кастрюле пасту с соусом. Если он густой, добавьте воду, в которой варилась паста.
  4. Порционно и по желанию можно добавить томаты, молотый перец, пармезан и зелень.

Приятного аппетита!

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Автор: Назарій Сорока