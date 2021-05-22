Паста з песто та пармезаном: рецепт ідеальної вечері від дієтологині

Італійці буквально закохані у свою кухню, і вони розуміються в макаронах. Ділимося сьогодні простим та швидким рецептом спагетті, які важко зіпсувати.
Так, дієтологиня Наталя Макієнко розповіла, як смачно приготувати макарони для тих, хто дотримується дієти. Рецепт розрахований на 2 порції.
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Інгредієнти
- спагетті (будь-які цільнозернові) – 120 – 150 грамів;
- пармезан за бажанням – 20 – 30 грамів;
- нерафінована оливкова олія – 50 – 70 мілілітрів;
- часник (за бажанням) – 2 зубчики;
- вимочені горіхи (кедрові або кеш'ю) – 20 грамів;
- базилік / петрушка – 2 пучки
- спеції (чорний перець, морська сіль) – до смаку.
Спосіб приготування
- Для соусу – зелень (базилік та петрушку), горіхи, часник потовчіть у ступці, додаючи олію (можна все переблендерувати).
- Пасту відваріть в киплячій воді до стану "аль денте". Важливо не розварити, щоб отримати користь. Зазвичай варити потрібно на 2 хвилини менше, ніж вказано на упаковці.
- Змішайте у каструлі пасту з соусом. Якщо він густий, додайте воду, в якій варилася паста.
- Порційно і за бажанням можна додати томати, мелений перець, пармезан та зелень.
Смачного!
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