Быстрый рецепт горячего сэндвича на сковородке: вкусный завтрак за 10 минут – видео

Сэндвич на сковороде – идеальный вариант простого и сытного завтрака. Сохраняйте быстрый рецепт горячего бутерброда, на приготовление которого у вас не пойдет больше, чем 10 минут.

Диетолог Андрей Невский продолжает делиться простыми, быстрыми, а главное вкусными рецептами. На этот раз специалист показал, как приготовить полезный завтрак за несколько минут.

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Рецепт горячего сэндвича

Ингредиенты

яйцо – 2 штуки;

сыр – 4 пластинки;

тостовый хлеб – 2 штуки;

колбаса – 4 кусочка;

огурец – 1 штука;

помидор – 1 штука;

масло для жарки.

Как приготовить

Разогрейте сковородку и смажьте ее несколькими каплями масла. Выложите 2 пластинки сыра и вылейте на них перемешаны яйца, далее положите хлеб. Дайте яйцам стянуться и переверните на другую сторону. Выложите огурцы, помидоры и колбасу на хлеб. Заверните края яичницы и положите на них 2 пластинки сыра. "Закройте" куски хлеба.

Приятного аппетита!

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