Быстрый рецепт горячего сэндвича на сковородке: вкусный завтрак за 10 минут – видео

15 июня 2021 , 09:27
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Источник:

инстаграм Андрея Невского

Сэндвич на сковороде – идеальный вариант простого и сытного завтрака. Сохраняйте быстрый рецепт горячего бутерброда, на приготовление которого у вас не пойдет больше, чем 10 минут.

Диетолог Андрей Невский продолжает делиться простыми, быстрыми, а главное вкусными рецептами. На этот раз специалист показал, как приготовить полезный завтрак за несколько минут.

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Рецепт горячего сэндвича

Ингредиенты

  • яйцо – 2 штуки;
  • сыр – 4 пластинки;
  • тостовый хлеб – 2 штуки;
  • колбаса – 4 кусочка;
  • огурец – 1 штука;
  • помидор – 1 штука;
  • масло для жарки.

Как приготовить

  1. Разогрейте сковородку и смажьте ее несколькими каплями масла.
  2. Выложите 2 пластинки сыра и вылейте на них перемешаны яйца, далее положите хлеб.
  3. Дайте яйцам стянуться и переверните на другую сторону.
  4. Выложите огурцы, помидоры и колбасу на хлеб.
  5. Заверните края яичницы и положите на них 2 пластинки сыра.
  6. "Закройте" куски хлеба.

Приятного аппетита!

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Автор: Назарій Сорока