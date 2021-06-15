Швидкий рецепт гарячого сендвіча на сковорідці: смачний сніданок за 10 хвилин – відео

Сендвіч на сковороді – ідеальний варіант простого та ситного сніданку. Зберігайте швидкий рецепт гарячого бутерброду, на приготування якого у вас не піде більше, як 10 хвилин.
Дієтолог Андрій Невський продовжує ділитися простими, швидкими, а головне смачними рецептами. На цей раз фахівець показав, як приготувати корисний сніданок за кілька хвилин.
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Рецепт гарячого сендвіча
Інгредієнти
- яйце – 2 штуки;
- сир – 4 пластинки;
- тостовий хліб – 2 штуки;
- ковбаса – 4 шматочки;
- огірок – 1 штука;
- помідор – 1 штука;
- олія для смаження.
Як приготувати
- Розігрійте сковорідку та змастіть її кількома краплями олії.
- Викладіть 2 пластинки сиру і вилийте на них перемішані яйця, далі покладіть хліб.
- Дайте яйцям схопитися і переверніть на другий бік.
- Викладіть огірки, помідори і ковбасу на хліб.
- Загорніть краї яєчні і покладіть на них 2 пластинки сиру.
- "Закрийте" шматки хліба.
Смачного!
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