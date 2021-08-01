Работа над телом мечты: звездный тренер показал 7 упражнений для круговой тренировки – видео
Источник:инстаграм Андрея Хомицкого
Существует множество вариантов для занятий спортом на улице, но одной из самых популярных схем является круговая тренировка. Ловите готовый комплекс упражнений от тренера Андрея Хомицкого, которые помогут на пути к телу мечты. Тренируйтесь вместе с Актив 24!
Во время длительного занятия спортом в какой-то момент все делают эту ошибку – сравнивают себя с другими. Как бы вы не старались, всегда будет тот, кто вас превосходит. Многих это демотивирует и останавливает. Но это же глупо!
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Не смотрите на других, сравнивайте себя с собой! Убедись в том, что каждый день становитесь хоть немного лучше, чем вчера! И эта круговая тренировка поможет вам улучшить здоровье, сжечь сотни килокалорий и поверить в себя.
7 упражнений для активной круговой тренировки на улице
- Поочередные подъемы колени с легким подпрыгиванием на месте: 30 секунд (отдых – 10 секунд);
- Приседания "пружинка" (бедра параллельны полу) с отводом ноги назад: 30 секунд (отдых – 10 секунд);
- Скручивания для пресса с подъемом корпуса и касанием рукой противоположного носка ноги: 30 секунд (отдых – 10 секунд);
- Отжимания "волна" от пола с одновременным подъемом таза и ноги: 30 секунд (отдых – 10 секунд);
- "Разножка" на месте (три прыжка) + опускания через выпад вниз: 30 секунд (отдых – 10 секунд);
- В упоре лежа выполните скачком переход в позицию "прямоугольник" + разворот корпуса с одновременным поочередным отводом руки назад и выпрямлением ноги вперед: 30 секунд (отдых – 10 секунд)
- Попеременно изменение ног со стабилизацией: 30 секунд (отдых – 45 секунд и повторяем все сначала).
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