Работа над телом мечты: звездный тренер показал 7 упражнений для круговой тренировки – видео

Существует множество вариантов для занятий спортом на улице, но одной из самых популярных схем является круговая тренировка. Ловите готовый комплекс упражнений от тренера Андрея Хомицкого, которые помогут на пути к телу мечты. Тренируйтесь вместе с Актив 24!

Во время длительного занятия спортом в какой-то момент все делают эту ошибку – сравнивают себя с другими. Как бы вы не старались, всегда будет тот, кто вас превосходит. Многих это демотивирует и останавливает. Но это же глупо!

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Не смотрите на других, сравнивайте себя с собой! Убедись в том, что каждый день становитесь хоть немного лучше, чем вчера! И эта круговая тренировка поможет вам улучшить здоровье, сжечь сотни килокалорий и поверить в себя.

7 упражнений для активной круговой тренировки на улице

Поочередные подъемы колени с легким подпрыгиванием на месте: 30 секунд (отдых – 10 секунд);

30 секунд (отдых – 10 секунд); Приседания "пружинка" (бедра параллельны полу) с отводом ноги назад: 30 секунд (отдых – 10 секунд);

30 секунд (отдых – 10 секунд); Скручивания для пресса с подъемом корпуса и касанием рукой противоположного носка ноги: 30 секунд (отдых – 10 секунд);

30 секунд (отдых – 10 секунд); Отжимания "волна" от пола с одновременным подъемом таза и ноги: 30 секунд (отдых – 10 секунд);

30 секунд (отдых – 10 секунд); "Разножка" на месте (три прыжка) + опускания через выпад вниз: 30 секунд (отдых – 10 секунд);

30 секунд (отдых – 10 секунд); В упоре лежа выполните скачком переход в позицию "прямоугольник" + разворот корпуса с одновременным поочередным отводом руки назад и выпрямлением ноги вперед: 30 секунд (отдых – 10 секунд)

30 секунд (отдых – 10 секунд) Попеременно изменение ног со стабилизацией: 30 секунд (отдых – 45 секунд и повторяем все сначала).

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Выполняйте 7 упражнений одно за другим и делайте 3 – 5 кругов. Заминка – 2-минутная ходьба после завершения тренировочного комплекса.