Простые завтраки, которые подойдут каждому: нутрициолог поделилась идеями
Источник:Инстаграм Ольги Усенко
Завтрак является одним из основных приемов пищи в течение дня. Именно он задает темп на день.
Для того чтобы в течение дня было достаточно энергии и не возникало желания съесть что-то вредное, завтрак должен быть спланирован. Полезными идеями поделилась нутрициолог Ольга Усенко.
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Каким должен быть завтрак
Ольга Усенко пояснила, что завтраки бывают трех видов:
- углеводный;
- белковый;
- смешанный.
Это если мы говорим про самые стандартные варианты, конечно, еще может быть жировой вариант, если человек экспериментирует с кето. Но в базовом рациональном питании есть 3 варианта с определенным уклоном, а смешанных еще можно насчитать более 5 вариантов,
– уточнила нутрициолог.
Завтрак является залогом энергии / Фото Pixabay
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Подборка завтраков для здоровья:
- Омлет на воде + сыр + овощи.
- Скрембл + рыба слабосоленая + овощи.
- Глазунья + сыр + рыба слабосоленая + овощи.
- Творог + фрукты/ягоды.
- Творог + овощи.