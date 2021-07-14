Прості сніданки, які підійдуть кожному: нутриціологиня поділилася ідеями

Сніданок є одним з основних прийомів їжі протягом дня. Саме він задає темп на день.

Для того щоб протягом дня було достатньо енергії й не виникало бажання з'їсти щось шкідливе, сніданок має бути спланованим. Корисними ідеями поділилася нутриціологиня Ольга Усенко.

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Яким має бути сніданок

Ольга Усенко пояснила, що сніданки бувають трьох видів:

вуглеводний;

білковий;

змішаний.

Це якщо ми говоримо про найбільш стандартні варіанти, звичайно, ще може бути жировий варіант, якщо людина експериментує з кето. Але в базовому раціональному харчуванні є 3 варіанти з певним ухилом, а змішаних ще можна нарахувати понад 5 варіантів,

– уточнила нутриціологиня.

Сніданок є запорукою енергії / Фото Pixabay

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Підбірка сніданків для здоров'я:

Омлет на воді + сир + овочі. Скрембл + риба слабосолона + овочі. Яєчня + сир + риба слабосолона + овочі.

Сир кисломолочний + фрукти/ягоди. Сир кисломолочний + овочі.

За словами Усенко, до зазначених варіантів можна додати хліб/хлібець чи фрукти/ягоди або ж трохи гарніру у вигляді кіноа/бобових. Крім того, яйця можна доповнити сиром, овочами або тунцем.