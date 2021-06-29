Только поела и уже голодная: какие продукты вызывают аппетит

Многие замечали, что через некоторое время после завтрака, обеда или ужина снова хочется есть. Это становится следствием неправильного подбора продуктов.

Существует еда, от которой возникает аппетит. Какие это продукты – рассказала блогер и фитнес-тренер Aleksa Svarovskyh.

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Причины иллюзии насыщения очень просты. Существуют продукты, которые усиливают выработку желудочного сока, а также повышают уровень глюкозы. Эти факторы сильно влияют на работу желудка, который сигнализирует о желании повторить прием пищи через короткое время. Также постоянный аппетит вызывает пища с пониженной жирностью,

– отметила блогер.

После каких продуктов снова захочется есть

Яблоки

Этот фрукт считается одним из наиболее полезных, однако он провоцирует выработку желудочного сока, то есть вызывает аппетит.

Алкоголь

Три порции любого спиртного напитка усиливают выработку желудочного сока, раздражая слизистую желудка. Также алкоголь влияет на некоторые гормоны и нейромедиаторы, которые вызывают чувство голода.

Жевательная резинка

Если долго жевать резинку, она тоже вызывает потребность в еде. По словам блогера, жевать резинку следует не более двух минут.

Алкоголь вызывает желание поесть / Фото Pixabay

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Соки

При изготовлении соков все пищевые волокна, то есть все самое полезное, удаляется. Добавляется сахар, который поднимает уровень глюкозы, а это провоцирует быстрый голод,

– пояснила Aleksa Svarovskyh.

Усилители вкуса

Большинство продуктов содержат эту пищевую добавку. Она усиливает аппетит примерно на 40%.

Изделия из муки

Если употреблять выпечку, инсулин в крови будет повышаться, вызывая желание поесть. Также она провоцирует увеличение веса.

Сладости

Сладкие изделия также повышают уровень сахара в крови. Через короткий промежуток времени человек снова хочет есть.

Фастфуд

Фастфуд содержит трансжиры, которые воспаляют кишечник, а организм вырабатывает гормоны допамин и серотонин, которые управляют аппетитом. Кроме того, в такой пище много соли, которая вызывает обезвоживание.

Фастфуд провоцирует аппетит / Фото Pixabay