Тільки поїла і вже голодна: які продукти викликають апетит

Багато хто помічав, що через деякий час після сніданку, обіду чи вечері знову хочеться їсти. Це стає наслідком неправильного підбору продуктів.

Існує їжа, від якої виникає апетит. Які це продукти – розповіла блогерка та фітнес-тренерка Aleksa Svarovskyh.

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Причини ілюзії насичення дуже прості. Існують продукти, які підсилюють вироблення шлункового соку, а також підвищують рівень глюкози. Ці фактори сильно впливають на роботу шлунка, який сигналізує про бажання повторити прийом їжі через короткий час. До того ж постійний апетит викликає їжа зі зниженою жирністю,

– зазначила блогерка.

Після яких продуктів знову захочеться їсти

Яблука

Цей фрукт вважається одним з найбільш корисних, однак він провокує вироблення шлункового соку, тобто викликає апетит.

Алкоголь

Три порції будь-якого спиртного напою підсилюють вироблення шлункового соку, подразнюючи слизову шлунка. Також алкоголь впливає на деякі гормони та нейромедіатори, які викликають почуття голоду.

Жувальна гумка

Якщо довго жувати гумку, вона теж викликає потребу в їжі. За словами блогерки, жувати гумку варто не більше двох хвилин.

Алкоголь викликає бажання поїсти / Фото Pixabay

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Соки

Під час виготовлення соків, усі харчові волокна, тобто все найкорисніше, видаляється. Додається цукор, який підіймає рівень глюкози, а це провокує швидкий голод,

– пояснила Aleksa Svarovskyh.

Підсилювачі смаку

Більшість продуктів містять цю харчову добавку. Вона підсилює апетит приблизно на 40%.

Вироби з борошна

Якщо вживати випічку, інсулін у крові буде підвищуватися, викликаючи бажання поїсти. Також вона провокує збільшення ваги.

Солодощі

Солодкі вироби також підвищують рівень цукру у крови. Через короткий проміжок часу людина знову хоче їсти.

Фастфуд

Фастфуд містить трансжири, які запалюють кишечник, а організм виробляє гормони допамін і серотонін, які керують апетитом. Крім того, у такій їжа багато солі, що викликає зневоднення.

Фастфуд провокує апетит / Фото Pixabay