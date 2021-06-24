Диетическое рыбное суфле: рецепт идеального ужина для тех, кто соблюдает диету

24 июня 2021 , 14:14
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Источник:

инстаграм Надежды Пахирко

Уже традиционно помогаем вам разобраться с вечным вопросом "Что приготовить на ужин?". На этот раз делимся рецептом рыбного суфле. Попробуйте и убедитесь, что худеть можно вкусно и с удовольствием.

У многих в рационе рыба бывает нечасто. Но все знают, что она богата кальцием и белком, который помогает мышцам оставаться крепкими, предотвращает обвисание кожи и появления морщин. Поэтому рыба нужно есть не менее чем 2 раза в неделю, говорит нутрициолог Надежда Пахирко. Специалист рассказала, как приготовить вкусно и полезно диетическое рыбное суфле.

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Рыбное суфле: пошаговый рецепт

Ингредиенты

  • Рыба белая (хек, палтус) – 300 граммов;
  • Яйцо – 1 штука;
  • Молоко 1,5% – 120 миллилитров;
  • Соль, перец – по вкусу.

Как приготовить рыбное суфле

  1. Яйца взбейте до образования пены.
  2. Рыбу измельчите в блендере.
  3. Добавьте к рыбе яйца, молоко и посолите и поперчите – хорошо все перемешайте.
  4. Выложите все в силиконовую форму и отправьте в духовку на 30 минут при температуре 220°C.

Приятного аппетита!

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Автор: Назарій Сорока