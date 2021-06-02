Всего 4 ингредиента: как приготовить полезное мороженое дома

Кто же не мечтает о вкусном мороженом, да еще и летом? Но нужно помнить, что в магазинном мороженом много лишних ингредиентов.
Полезное лакомство можно приготовить дома самостоятельно. Рецептом поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.
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Вкусное шоколадное мороженое
Ингредиенты:
- Бананы – 2 штуки.
- Свежие финики – 50 грамм (можно и меньше).
- Какао – 1 столовая ложка.
- Сливки 30% – 50 грамм.
Домашнее мороженое можно приготовить всего за несколько минут / Фото Pixabay
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Как приготовить:
- Спелые бананы и финики измельчаем блендером.
- Добавляем к массе какао и сливки.
- Взбиваем все до увеличения объема.
- Складываем все в форму.
Вкусное лакомство понравится всем членам семьи / Фото Pixabay