Кабачковые вафли: оригинальный рецепт вкусного перекуса

Вафли не обязательно есть только с чаем, их можно подавать и к основным блюдам или могут быть полноценным полезным перекусом. Но есть одно условие: они должны быть овощными. Сегодня на Актив 24 рассказываем, как приготовить вафли из кабачков.

Сезон кабачков в разгаре, поэтому пора рассказать, какие необычные блюда из них можно готовить. Именно к этой когорте принадлежат и кабачковые вафли, которые еще диетические, чем оладьи из кабачков. А все потому, что их не нужно жарить на масле. Для этих вафель подходит любой кабачок – хоть обычный салатовый, хоть желтый, хоть цукини. А готовятся они очень быстро и просто.

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Как приготовить кабачковые вафли: пошаговый рецепт

Ингредиенты на 2 порции

кабачок / цукини – 2 маленьких или 1 большой;

яйцо – 1 штука;

мука из полбы / овсяная / гречневая / рисовая – 2 – 3 столовые ложки.

Способ приготовления

Кабачок нарежьте небольшими кубиками. Все ингредиенты после этого смешайте в блендере (муку добавляйте постепенно) и оставьте на 15 минут, чтобы мука разбухла. Приготовить вафли можно в вафельницы или пожарить как оладьи, на сковороде, или запечь как маффины в духовке.

Для обеда рецепт не подходит, поскольку мало углеводов. А вот для второго завтрака, перекуса или легкого ужина – идеальный вариант. Отлично сочетаются также с яйцами, сыром или красной рыбой.

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