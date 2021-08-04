Кабачкові вафлі: оригінальний рецепт смачного перекусу
Джерело:інстаграм Наталі Макієнко
Вафлі не обов'язково їсти лише з чаєм, їх можна подавати й до основних страв або можуть бути повноцінним корисним перекусом. Але є одна умова: вони повинні бути овочевими. Сьогодні на Актив 24 розповідаємо, як приготувати вафлі з кабачків.
Сезон кабачків у розпалі, тож пора розповісти, які незвичні страви з них можна готувати. Саме до цієї когорти належать й кабачкові вафлі, які ще дієтичніші, ніж оладки з кабачків. А все тому, що їх не потрібно смажити на олії. Для цих вафель підходить будь-який кабачок – хоч звичайний салатовий, хоч жовтий, хоч цукіні. А готуються вони дуже швидко й просто.
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Як приготувати кабачкові вафлі: покроковий рецепт
Інгредієнти на 2 порції
- кабачок / цукіні – 2 маленьких або 1 великий;
- яйце – 1 штука;
- борошно з полби / вівсяне / гречане / рисове – 2 – 3 столові ложки.
Спосіб приготування
- Кабачок наріжте невеликими кубиками.
- Всі інгредієнти після цього змішайте у блендері (борошно додавайте поступово) і залиште на 15 хвилин, щоб мука розбухла.
- Приготувати вафлі можна у вафельниці або посмажити як оладки, на сковорідці, або запекти як мафіни у духовці.
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