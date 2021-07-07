Как приготовить вкусный булгур с курицей: пошаговый рецепт от диетолога

7 июля 2021 , 19:00
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Источник:

Инстаграм Светланы Фус

Булгур – это золотистая крупа из проваренной и высушенной пшеницы. Она не только полезная, но и вкусная.

Готовить ее можно по-разному – все зависит от личных пожеланий и предпочтений. Одним из удачных рецептов поделилась диетолог Светлана Фус.

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Вкусный булгур с курицей

Ингредиенты⁣:

  • Булгур – 200 грамм.
  • Куриное филе – 400 грамм. 
  • Лук – 120 грамм.
  • Морковь – 260 грамм.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Соль – по вкусу.
  • Специи – по вкусу. 

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Как приготовить⁣:

  • Булгур замачиваем в воде на 30 минут и промываем.
  • Лук мелко нарезаем и обжариваем на сковороде, смазанной маслом.
  • Нарезанную морковь добавляем к луку и обжариваем еще 4 – 5 минут.
  • Добавляем нарезанное куриное филе. Обжариваем 5 – 7 минут.
  • Солим, добавляем специи и булгур. 
  • Заливаем водой и тушим под крышкой 20 – 25 минут.

 

Автор: Наталя Бережна