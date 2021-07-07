Як приготувати смачний булгур з куркою: покроковий рецепт від дієтологині
7 липня 2021 , 19:00Читать новость на русском
Джерело:Інстаграм Світлани Фус
Булгур – це золотиста крупа з провареної та висушеної пшениці. Вона не тільки корисна, але й смачна.
Готувати її можна по-різному – все залежить від особистих побажань та переваг. Одним із вдалих рецептів поділилася дієтологиня Світлана Фус.
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Смачний булгур з куркою
Інгредієнти:
- Булгур – 200 грамів.
- Куряче філе – 400 грамів.
- Цибуля – 120 грамів.
- Морква – 260 грамів.
- Часник – 2 зубчики.
- Сіль – до смаку.
- Спеції – до смаку.
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Як приготувати:
- Булгур замочуємо у воді на 30 хвилин і промиваємо.
- Цибулю дрібно нарізаємо й обсмажуємо на сковороді, змащеній олією.
- Нарізану моркву додаємо до цибулі й обсмажуємо ще 4 – 5 хвилин.
- Додаємо нарізане куряче філе. Обсмажуємо 5 – 7 хвилин.
- Солимо, додаємо спеції та булгур.
- Заливаємо водою і тушкуємо під кришкою 20 – 25 хвилин.