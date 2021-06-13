Как правильно питаться летом: пример меню на весь день

13 июня 2021 , 11:15
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Инстаграм Ольги Усенко

Лето – время года, которое богато вкуснейшими овощами и фруктами. Это возможность нужно использовать для составления сезонного рациона.

Питание должно быть не только вкусным, но и полезным. Примером меню на день поделилась нутрициолог Ольга Усенко.

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Лето врывается в нашу жизнь и все больше и больше вкусных сезонных продуктов появляется на прилавках. Давайте вместе попробуем один день сезонного питания,
– отметила Усенко.

Как питаться в течение дня

Завтрак:

  • 2 яйца в любом готовом виде;
  • 30 грамм твердого сыра;
  • 150 грамм овощей в любом виде;
  • 7 миллилитров растительного масла;
  • 200 грамм черешни.

Перекус:

  • 300 грамм клубники;
  • 25 грамм шоколада с содержанием какао от 80%.

Летом обязательно нужно включать в рацион овощи и фрукты / Фото Pixabay

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Обед:

  • 100 грамм цельнозернового лаваша;
  • 1/2 мякоти авокадо;
  • 100 грамм курицы (в готовом виде);
  • 30 грамм твердого сыра;
  • 150 грамм овощей (на выбор).

Ужин:

  • 130 грамм запеченной рыбы (без шкуры);
  • 200 грамм овощей в любом виде;
  • 7 миллилитров растительного масла;
  • 150 грамм ягод или фруктов.

Много фруктов и ягод — это залог вкусного лета. У нас и так постоянные ограничения во всем, поэтому хоть летом нужно чуть выдыхать,
– резюмировала Ольга Усенко.

 

Автор: Наталя Бережна