Полезный завтрак из овсянки: новое блюдо, которое понравится всем
15 июля 2021 , 16:40Читати новину українською
Источник:инстаграм Анастасии Монаховой
Овсянка – один из самых быстрых и популярных вариантов на завтрак. Однако большинство едят эту крупу в обычном виде.
Любители овсянки могут побаловать себя оригинальным блюдом. Рецептом запеканки из овсянки поделилась кулинарный блогер Анастасия Монахова.
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Запеканка из овсянки
Ингредиенты:
- Овсянка – 7 столовых ложек.
- Банан – 1 штука.
- Яйцо – 2 штуки.
- Молоко – 130 – 150 миллилитров.
- Разрыхлитель – 5 грамм.
- Сахарозаменитель – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Грецкие орехи.
Невероятная запеканка разнообразит завтраки / Фото Pixabay
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Как приготовить:
- Овсянку засыпаем в емкость и добавляем к ней нарезанный банан.
- Вливаем молоко и добавляем разрыхлитель.
- Взбиваем смесь погружным блендером.
- Добавляем яйца, сахарозаменитель и соль.
- Взбиваем тесто вилкой и выливаем в форму для запекания.
- Украшаем все грецкими орехами и отправляем в духовку на 30 минут под 180 градусов.