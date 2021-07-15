Корисний сніданок з вівсянки: нова страва, яка сподобається всім

15 липня 2021 , 16:40
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Джерело:

інстаграм Анастасії Монахової

Вівсянка – один з найшвидших і найбільш популярних варіантів на сніданок. Однак більшість їдять цю крупу у звичайному вигляді.

Любителі вівсянки можуть побалувати себе оригінальною стравою. Рецептом запіканки з вівсянки поділилася кулінарна блогерка Анастасія Монахова.

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Запіканка з вівсянки

Інгредієнти:

  • Вівсянка – 7 столових ложок.
  • Банан – 1 штука.
  • Яйце – 2 штуки.
  • Молоко – 130 – 150 мілілітрів.
  • Розпушувач – 5 грамів.
  • Цукрозамінник – до смаку.
  • Сіль – до смаку.
  • Волоські горіхи.

Неймовірна запіканка урізноманітнить сніданки / Фото Pixabay

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Як приготувати:

  • Вівсянку засипаємо в місткість і додаємо до неї нарізаний банан.
  • Вливаємо молоко і додаємо розпушувач.
  • Збиваємо суміш занурювальним блендером.
  • Додаємо яйця, цукрозамінник і сіль.
  • Збиваємо тісто виделкою і виливаємо в форму для запікання.
  • Прикрашаємо все волоськими горіхами та відправляємо в духовку на 30 хвилин під 180 градусів.

 

Автор: Наталя Бережна