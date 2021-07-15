Корисний сніданок з вівсянки: нова страва, яка сподобається всім
15 липня 2021 , 16:40Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Анастасії Монахової
Вівсянка – один з найшвидших і найбільш популярних варіантів на сніданок. Однак більшість їдять цю крупу у звичайному вигляді.
Любителі вівсянки можуть побалувати себе оригінальною стравою. Рецептом запіканки з вівсянки поділилася кулінарна блогерка Анастасія Монахова.
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Запіканка з вівсянки
Інгредієнти:
- Вівсянка – 7 столових ложок.
- Банан – 1 штука.
- Яйце – 2 штуки.
- Молоко – 130 – 150 мілілітрів.
- Розпушувач – 5 грамів.
- Цукрозамінник – до смаку.
- Сіль – до смаку.
- Волоські горіхи.
Неймовірна запіканка урізноманітнить сніданки / Фото Pixabay
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Як приготувати:
- Вівсянку засипаємо в місткість і додаємо до неї нарізаний банан.
- Вливаємо молоко і додаємо розпушувач.
- Збиваємо суміш занурювальним блендером.
- Додаємо яйця, цукрозамінник і сіль.
- Збиваємо тісто виделкою і виливаємо в форму для запікання.
- Прикрашаємо все волоськими горіхами та відправляємо в духовку на 30 хвилин під 180 градусів.