Полезные продукты, которые не нужно готовить: ТОП от нутрициолога
8 июля 2021 , 20:30Читати новину українською
Источник:Инстаграм Ольги Усенко
В летние месяцы готовить что-либо совсем не хочется. Это время можно провести на свежем воздухе или насладиться отдыхом на природе.
В таком случае выручат готовые продукты, которые подойдут для любого приема пищи. Идеями поделилась нутрициолог Ольга Усенко.
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Из такого набора продуктов можно сделать и перекус, и завтрак, и обед, и ужин. Салаты, бутерброды, полноценные приемы пищи и никакой готовки, просто достать и компоновать,
– отметила Усенко.
Белковые продукты:
- соленый или подкопченный лосось;
- яйца;
- тофу;
- сыр нарезной и потертый;
- котлеты;
- курица-гриль;
- котлеты (бургерные) из индейки или рыбы;
- рыбные консервы.
Углеводные продукты:
- хумус;
- хлеб цельнозерновой;
- хлебцы;
- лаваш.
Готовые продукты сэкономят массу времени / Фото Pixabay
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Овощи и фрукты:
- упаковки салата;
- нарезанные и почищенные овощи;
- замороженные овощи;
- фрукты и ягоды;
- фасованные варианты капустных;
- сухофрукты;
- консервированные варианты овощей без сахара в составе.
Заправки:
- специи;
- оливковое масло;
- уксус;
- горчица;
- сушеные травы;
- сливочное масло.