Корисні продукти, які не потрібно готувати: ТОП від нутриціологині

8 липня 2021 , 20:30
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Джерело:

Інстаграм Ольги Усенко

У літні місяці готувати що-небудь зовсім не хочеться. Цей час можна провести на свіжому повітрі чи насолодитися відпочинком на природі.

У такому разі виручать готові продукти, які підійдуть для будь-якого прийому їжі. Ідеями поділилася нутриціологиня Ольга Усенко.

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З такого набору продуктів можна зробити й перекус, і сніданок, і обід, і вечерю. Салати, бутерброди, повноцінні прийоми їжі й ніякої готування, просто дістати й компонувати,
– зазначила Усенко.

Білкові продукти:

  • солоний чи підкопчений лосось;
  • яйця;
  • тофу;
  • сир нарізний або потертий;
  • котлети;
  • курка гриль;
  • котлети (бургерні) з індички чи риби;
  • рибні консерви.

Вуглеводні продукти:

  • хумус;
  • хліб цільнозерновий;
  • хлібці;
  • лаваш.

Готові продукти заощадять масу часу / Фото Pixabay

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Овочі та фрукти:

  • упаковки салату;
  • нарізані та почищені овочі;
  • заморожені овочі;
  • фрукти та ягоди;
  • фасовані варіанти капустяних;
  • сухофрукти;
  • консервовані варіанти овочів без цукру у складі.

Заправки:

  • спеції;
  • оливкова олія;
  • оцет;
  • гірчиця;
  • сушені трави;
  • вершкове масло.

 

Автор: Наталя Бережна