Корисні продукти, які не потрібно готувати: ТОП від нутриціологині
8 липня 2021 , 20:30Читать новость на русском
Джерело:Інстаграм Ольги Усенко
У літні місяці готувати що-небудь зовсім не хочеться. Цей час можна провести на свіжому повітрі чи насолодитися відпочинком на природі.
У такому разі виручать готові продукти, які підійдуть для будь-якого прийому їжі. Ідеями поділилася нутриціологиня Ольга Усенко.
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З такого набору продуктів можна зробити й перекус, і сніданок, і обід, і вечерю. Салати, бутерброди, повноцінні прийоми їжі й ніякої готування, просто дістати й компонувати,
– зазначила Усенко.
Білкові продукти:
- солоний чи підкопчений лосось;
- яйця;
- тофу;
- сир нарізний або потертий;
- котлети;
- курка гриль;
- котлети (бургерні) з індички чи риби;
- рибні консерви.
Вуглеводні продукти:
- хумус;
- хліб цільнозерновий;
- хлібці;
- лаваш.
Готові продукти заощадять масу часу / Фото Pixabay
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Овочі та фрукти:
- упаковки салату;
- нарізані та почищені овочі;
- заморожені овочі;
- фрукти та ягоди;
- фасовані варіанти капустяних;
- сухофрукти;
- консервовані варіанти овочів без цукру у складі.
Заправки:
- спеції;
- оливкова олія;
- оцет;
- гірчиця;
- сушені трави;
- вершкове масло.