Как похудение влияет на здоровье: факты, которые нужно знать

Лишний вес негативно влияет на жизнь человека, создает неудобства и сказывается на здоровье в целом. Одной из проблем, которая возникает, является гипотиреоз.

Это проблемы со щитовидной железой. Как от них избавиться и причем здесь вес, рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

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Как связано наше здоровье и вес? Известно, что причиной лишнего веса могут стать гормональные нарушения в организме. Но хочется обратить внимание и на обратную связь: при появлении лишнего веса выработка гормонов может сильно измениться, что повлечет за собой ряд проблем со здоровьем,

– отметила Кален.

Что такое гипотиреоз и чем он опасен

Гипотиреоз – сбой в работе щитовидной железы. По словам эндокринологов, у женщин он встречается в 10 раз чаще, чем у мужчин.

Тревожные симптомы, которые могут предупреждать о гипотиреозе:

снижение работоспособности, памяти и внимания;

депрессия, плаксивость, раздражительность;

выпадение волос, ухудшение качества кожи и ногтей;

отечность, одутловатость лица;

проблемы со сном;

потливость;

тошнота, изменение аппетита, метеоризм, запоры;

боли в суставах и мышцах, судороги;

замедление или учащение частоты сердечных сокращений;

нарушения менструального цикла;

снижение либидо.

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Если вам знакомы такие симптомы, то стоит обратиться к эндокринологу, он назначит анализ крови на ТТГ и УЗИ. При повышении ТТГ может понадобиться гормональная терапия, а именно ежедневный прием L-тироксина в индивидуальной дозировке,

– добавила Елена Кален.

По ее словам, одним из первых шагов, которые нужно сделать, – снизить вес до нормы. Это позволит поддержать работу щитовидной железы. Эксперт подчеркнула, что в ходе снижения веса работа щитовидки восстанавливается.

Красивый и стройный человек – это, прежде всего, здоровый человек. Поэтому будьте внимательны к своему организму,

– резюмировала она.