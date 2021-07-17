Почему килограммы возвращаются после диеты: ошибки худеющих

Каждый, кто пытается сбросить лишний вес, начинает с диеты. Кажется, что это самый быстрый и эффективный способ похудеть.

Однако вскоре килограммы возвращаются, захватив с собой парочку новых. Почему так происходит и как этого избежать, пояснила нутрициолог Екатерина Медушкина.

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Почему диеты "плохо" работают

Диета многим кажется отличным способом быстро похудеть. Сначала посидела на гречке пару недель, потом помучилась недельку на "системе" из яйца и огурца. Не ела после шести, правда от голода ночью "срывало крышу", но сразу после этого делала разгрузку на кефире на пару дней, чтобы "компенсировать", потом что-то "расслабилась" и наелась, поэтому весь следующий день сидела на одних грейпфрутах – говорят, от них худеют. И неожиданно обнаружила на весах не минус, а солидную прибавку!

– отметила Медушкина.

Она пояснила, что это и есть ключевая ошибка, почему не удается похудеть, а если и происходит сброс веса, то вскоре килограммы снова возвращаются.

Почему вес возвращается

голод изматывает человека не только физически, но и эмоционально;

появляется слабость, апатия и желание все бросить;

заканчивается это всегда "зажором" – человек ест все, что попадается под руку;

после срыва появляется чувство вины и стыд перед собой.

Жесткие ограничения в еде приводят к срывам / Фото Pixabay

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Далее ситуация только усугубляется:

Накапливается стресс, который стимулирует выработку гормона кортизола. Человек начинается есть все вредное – сладости, мучное и пр.

Организм, потерявший запасы в короткий срок, накапливает жир.

Килограммы возвращаются, приводя с собой "друзей".

После неудачных попыток человек, который так мечтал избавиться от лишнего веса, теряет веру в себя. Похудение вызывает панику: кажется, что ничего не получится. При этом еду вызывает страх, ведь кажется, что она может отложиться на боках или животе. Как быстро похудеть и избавиться от ненавистных килограммов читайте здесь.